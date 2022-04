25 aprile: il programma delle celebrazioni a Concordia

CONCORDIA- Anche Concordia si prepara a celebrare l’anniversario del 25 aprile con cerimonie commemorative, un convegno, la tradizionale deposizione di corone e fiori ai cippi e ai monumenti ai caduti e la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini da parte del consiglio comunale.

Mercoledì 20 aprile alle ore 20:45 presso la Sala delle Capriate di via per San Possidonio, 1 si terrà il convegno “Concordia nella lotta di Liberazione”: organizzato dal Comune di Concordia in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena, il Centro documentazione Donna di Modena e ANPI di Concordia.

Interverranno Davide Golinelli e Giuseppe Malaguti dell’ANPI di Concordia che affronteranno due episodi in particolare molto importanti per la Resistenza a Concordia e nella Bassa modenese: l’insurrezione delle donne e l’assalto alle ex scuole elementari del febbraio 1945, all’epoca sede della brigata nera “Pappalardo”, e il successivo rastrellamento.

Fabio Montella, dell’Istituto storico di Modena, indagherà poi la storia del fascismo e della resistenza a Concordia e Caterina Liotti, del Centro Documentazione Donna di Modena, approfondirà il ruolo delle partigiane modenesi nella resistenza. Con questo convegno si ricorda la peculiarità della resistenza concordiese, che ebbe una valorosa storia partigiana e che valse a Concordia la medaglia di bronzo al valor militare.

Le celebrazioni avranno luogo lunedì 25 aprile con un corteo accompagnato dalla filarmonica cittadina Giustino Diazzi che partirà alle ore 10 dal parco Pertini, dove interverrà la presidente ANPI di Concordia Vezia Gallesi, farà tappa alla Cappella dei partigiani presso il cimitero monumentale e al parco Giuseppe Tanferri dove sarà ricordato il primo sindaco del dopoguerra, e si concluderà in piazza Gina Borellini per l’intervento conclusivo dell’amministrazione comunale.

Alle ore 16 si terrà la celebrazione a Vallalta dove, sempre alla presenza della filarmonica Diazzi, si terrà la sfilata con la deposizione delle corone e il discorso dell’Amministrazione comunale.

Martedì 26 aprile alle ore 18,30 il consiglio comunale di Concordia è chiamato a discutere, su indirizzo dell’Amministrazione comunale, la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini conferita il 24 maggio 1924 su proposta dell’ANCI Nazionale del tempo e a seguito dell’insistente sollecitazione dell’allora Prefetto.

Un atto simbolico con cui l’Amministrazione comunale non si rivolge al passato per riscrivere la storia, ma guarda al presente e al futuro per respingere i fascismi contemporanei, promuovere una cultura di pace e riaffermare che a Concordia i valori antidemocratici di cui il fascismo è stato espressione non possono avere cittadinanza.