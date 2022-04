Come raddrizzare i denti storti senza apparecchio

Come raddrizzare i denti stori senza apparecchio? I cosiddetti denti storti spesso non vengono ritenuti un valido motivo per recarsi dal proprio dentista di fiducia. Nonostante ciò, sono uno dei problemi odontoiatrici più diffusi tra persone di ogni età.

Infatti, questo non è solo un problema estetico.

Avere un evidente non allineamento

dei denti porta con sé una serie di problematiche a cascata che fanno ben capire

come sia necessario rivolgersi al più presto ad un bravo dentista.

Molto spesso, infatti, i denti storti si accompagnano ad altri problemi, come

la malocclusione dentale. Questo si ripercuote sulla funzionalità masticatoria e

anche sull’intero organismo, portando con sé problemi alla schiena e possibili

frequenti mal di testa.

Tutte le normali funzioni masticatorie, respiratorie e fonatorie possono essere

compromesse da una dentatura non ben allineata, senza contare che, in caso di

denti storti che si affollano gli uni sugli altri, è anche l’igiene orale ad

essere compromessa. La difficoltà nel pulire correttamente gli spazi interdentali,

infatti, può portare a sviluppare maggiormente carie e problemi gengivali.

È quindi fondamentale, in caso di denti non allineati, sottoporsi a una visita

odontoiatrica, soprattutto se la problematica interessa i più piccoli

COME SISTEMARE I DENTI STORTI

Nella stragrande maggioranza dei casi, per risolvere problemi di denti storti si può

ricorrere all’apparecchio ortodontico.

Ad oggi esistono diverse tipologie di apparecchio tra le quali orientarsi, anche se

naturalmente la scelta finale spetta al dentista che saprà indirizzare il paziente verso

la soluzione più congeniale.

Si può dunque ricorrere all’apparecchio fisso, classico o interno se si desidera una

soluzione più discreta e ci si preoccupa della resa estetica. Oppure si può ricorrere a

un apparecchio mobile, particolarmente consigliato in età infantile, quando è

necessario tenere sotto controllo la crescita delle ossa mandibolari e mascellari ed

orientarle nel verso giusto.

RADDRIZZARE I DENTI STORTI SENZA APPARECCHIO

Se indossare un apparecchio ortodontico che sia fisso o mobile non è una soluzione

a cui il paziente è disposto a ricorrere, ci sono due possibili soluzioni alternative.

Stiamo parlando dell’ortodonzia trasparente e delle faccette estetiche. Nel caso

dell’ortodonzia trasparente si ricorre a mascherine rimovibili che, con il giusto

tempo, correggono l’allineamento dei denti storti. Nel caso delle faccette estetiche,

invece, l’allineamento dei denti non viene corretto, bensì viene utilizzata una

soluzione puramente estetica.

Le faccette dentali sono uno strumento innovativo in ambito ortodontico, ma non

sono risolutive del problema dei denti storti, ovvero non ne correggono in nessun

modo la forma né la posizione. Dunque, il ricorso alle faccette, anziché

all’apparecchio per correggere i denti storti, è consigliabile solo se non sono presenti

problemi ortodontici gravi.

