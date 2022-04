Libri, dvd e cd della biblioteca in vendita a Bomporto

Ci sono 950 volumi di narrativa e saggistica, 310 libri per ragazzi, 374 tra dvd e cd, 11 annate di riviste in vendita a Bomporto. Alla luce del periodico piano di revisione, la Biblioteca comunale “J.R.R. Tolkien” di Bomporto mette in vendita parte del proprio patrimonio librario, ritenuto non più idoneo al prestito.

Per procedere all’acquisto del materiale, l’utente deve inviare una richiesta via mail all’indirizzo cultura@comune.bomporto.mo.it, oppure una lettera all’Ufficio Protocollo del Comune di Bomporto, nella quale è necessario indicare il numero di inventario, il titolo e la scatola (tutte le informazioni sono presenti negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale www.comune.bomporto.mo.it).

Il costo dei volumi è pari a 0,50 euro (per l’acquisto da 1 a 10 volumi) e di 1 euro (dall’undicesimo volume in poi), il ricavato delle vendite sarà reinvestito nell’acquisto di nuovi volumi o in attività culturali promosse dalla Biblioteca “J.R.R. Tolkien”.

Sarà possibile prenotare i volumi da acquistare fino alle 12 di sabato 14 maggio 2022, per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Bomporto inviando una mail all’indirizzo cultura@comune.bomporto.mo.it.

