Mirandola, sosta selvaggia: quattro auto rimosse in poche ore

MIRANDOLA- Erano state parcheggiate in un’area vietata alla sosta le quattro auto che, stamattina, sono state rimosse – in piazza Marconi- dagli agenti della polizia locale di Mirandola.

L’area in questione doveva essere lasciata libera per consentire il montaggio degli allestimenti per la festa di primavera “Franciacorta” ma la Fiat 500 bianca, la Dacia Sandero grigio metalizzato, la VW Golf bianca e la Renault Clio grigio metalizzato erano parcheggiate proprio nella zona interdetta.

I proprietari delle auto rimosse possono prendere contatto con la polizia locale mirandolese contattanto i numeri 0535 611039 e 800197197.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017