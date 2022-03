Parcheggiata nel posto auto per disabili: l’auto era anche senza assicurazione

MODENA- Aveva parcheggiato la sua auto, priva di assicurazione, su uno stallo invalidi senza averne diritto: l’automobilista, un 23enne, è stato così sanzionato dalla polizia locale di Modena.

I verbali per la duplice violazione, rilevata nella serata di sabato 26 marzo in zona Musicisti, ammontano a oltre 900 euro. Il veicolo è stato inoltre sottoposto a sequestro amministrativo.

La Volkswagen Golf dell’uomo, residente a Modena, è stata individuata durante i pattugliamenti serali della città, intorno alle 21.40. Dopo aver riscontrato l’assenza del contrassegno nominale, che dà titolo a sostare nei posti riservati a disabili e invalidi, la polizia locale ha avviato la procedura per la rimozione dell’auto: che è stata trasferita in un deposito convenzionato con l’Amministrazione comunale. In parallelo, gli accertamenti sul mezzo hanno permesso appunto di rilevare la mancata copertura di una polizza Rca.

Nel frattempo, il 23enne si è messo in contatto con il comando di via Galilei e ha raggiunto il deposito dove, poco dopo le 22, gli operatori della polizia locale gli hanno contestato le violazioni per la sosta irregolare (verbale di 87 euro e decurtazione di due punti dalla patente di guida del conducente) e per l’assenza dell’assicurazione (866 euro). A questa sanzione economica si aggiunge quella accessoria, eseguita immediatamente, del sequestro amministrativo del veicolo.

Il libretto potrà essere restituito al proprietario solo dopo il pagamento del verbale e la stipula di una copertura Rca di almeno sei mesi per la Golf: affidata intanto in custodia allo stesso 23enne.

Infine, a carico dell’automobilista c’è anche il costo del servizio di trasferimento del mezzo dal luogo della rimozione al deposito.