Presentato il nuovo servizio car sharing Mobilize 100% elettrico, offerto da Concessionaria Renault e Dacia Franciosi

Sabato scorso, presso Piazza Roma a Modena, si è tenuto l’evento ufficiale di lancio del nuovo servizio car sharing Mobilize,100% elettrico offerto dalla Concessionaria Renault e Dacia Franciosi.

È stata presentata ai cittadini Modenesi la flotta composta da 15 vetture Renault Zoe E-Tech Electric utilizzate per offrire al cliente una mobilità sempre più sostenibile con vetture 100% elettriche.

Tanto l’interesse dei cittadini che si sono fermati ad osservare e a conoscere meglio queste auto ed il servizio.

La presenza dell’Assessora all’ambiente, agricoltura e mobilità sostenibile A. Filippi, Edmondo Pietranera Head of Mobilize Italia, Denis Fragnoli Key Account Manager Mobilize e Primo Franciosi titolare della Concessionaria Franciosi, ha dimostrato quanto la collaborazione e la ricerca di servizi innovativi per il cittadino siano parte fondamentale dello sviluppo del territorio modenese.

Mobilize Share, già attivo sul Comune di Modena dal 1 Marzo 2022, è un servizio car sharing station based completamente autonomo e molto semplice. È fruibile tramite l’App “Mobilize Share” da scaricare sul proprio smartphone e direttamente da li è possibile, dopo aver effettuato una breve registrazione, prenotare la vettura che si desidera utilizzare. Non ci sono limiti di distanze in quanto la tariffazione prevede il chilometraggio illimitato.

Il servizio è utilizzabile dai cittadini privati ma anche da aziende che decidono di far viaggiare i propri collaboratori o i visitatori esterni a bordo di Mobilize, con la possibilità di creare pacchetti di mobilità dedicati.

Le postazioni in cui poter ritirare le vetture nel comune di Modena sono: Porta Nord, Via Emilia Est, Via Gottardi, Corso Canalgrande, Via Emilia Ovest (zona Comet), Piazza Manzoni, Piazza San Domenico, Via Danimarca 100, Via Leonardo da Vinci, Via Vignolese, Viale Crispi, Via Bono da Nonantola angolo V.le Berengario.

Tutte le vetture sono autorizzate a circolare in zona ZTL nelle città di Modena, Ferrara, Bologna e presto anche Reggio Emilia, con parcheggio gratuito all’interno delle strisce blu nelle città ove consentito.

Il servizio, inoltre, è attivo con le stesse modalità anche sul Comune di Mirandola.

Tutte le informazioni sono consultabili al sito della Concessionaria a questo link: https://bit.ly/MobilizeFranciosi

