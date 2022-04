San Felice, 90enne non rispetta la precedenza: incidente all’incrocio tra via Mazzini e via Bergamini

SAN FELICE SUL PANARO- Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per le due persone coinvolte, ma che poteva riservare risvolti decisamente peggiori, si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 29 aprile, a San Felice. Secondo le ricostruzioni del sinistro, avvenuto in pieno centro intorno alle 12, una Punto guidata da una signora di 90 anni, proveniente da via Mazzini, non avrebbe rispettato la precedenza all’incrocio con via Bergamini, finendo per colpire una Opel guidata da una donna di 30 anni. In seguito all’impatto, l’auto guidata dalla 90enne è finita sulla ciclabile che costeggia la carreggiata, dove fortunatamente in quel momento non passava nessuno, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori, per poi sfondare il cancello di un’abitazione. L’Opel guidata dalla 30enne, invece, è finita contro il cancello di un’abitazione da poco ristrutturata. Entrambe le donne coinvolte nell’incidente, ferite in modo lieve, sono state trasportate all’ospedale di Mirandola. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, per i rilievi e per la gestione della viabilità.

