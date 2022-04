Quarantenne ferito nell’incidente sulla SS468 tra Medolla e San Felice

SAN FELICE E MEDOLLA – Quarantenne ferito nell’incidente sulla SS468 tra Medolla e San Felice. L’incidente è avvenuto venerdì attorno alle ore 13, nel Comune di San Felice sul Panaro.

Il 40enne, un residente della zona, arrivato a un tratto in curva della statale ha peso il controlla della sua auto, un Rover ed è finito fuori strada cappottando. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. L’uomo è stato portato in ospedale con ferite di media gravità.

Per fortuna nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Rilevi a cura della Polizia locale Area Nord intervenuta sul posto con due pattuglie, una per controllare viabilità con senso unico alternato in quel in curva molto pericoloso, con il rischio che si creassero tamponamenti, e per per permettere soccorsi al ferito e il recupero del veicolo con il carroattrezzi.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017