Alla Terramara “schegge di selce” per frecce e falcetti

MIRANDOLA- “Schegge di selce” è il titolo delle visite guidate in programma domenica 8 maggio al Parco archeologico della Terramara di Montale. A partire dalle 9.30, Nicola Dal Santo- esperto nella lavorazione della selce nella preistoria- proporrà al pubblico dimostrazioni di scheggiatura della pietra secondo le tecniche in uso nell’età del bronzo.

Sostituita dal metallo, la selce persiste in alcune tipologie di reperti delle terramare, basandosi sulle scoperte avvenute a Montale e in altri siti limitrofi, le dimostrazioni si concentreranno in particolare sulla realizzazione di punte di freccia e lame di falcetto che venivano probabilmente fabbricate nello stesso luogo di estrazione della materia prima, i Monti Lessini, per giungere poi in area terramaricola sotto forma di prodotti finiti.

A bambini e ragazzi, sarà sempre Nicola Dal Santo a insegnare come realizzare vere e proprie frecce con rami in nocciolo per l’asta, punte in selce, fibre vegetali per la legatura e la colla “preistorica” a base di resina naturale.

Il Parco Terramara è aperto dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (ultimi ingressi alle 11.45 e alle 17.30).

Le visite sono guidate, con partenza ogni 45 minuti dalle 9.30.

Il biglietto d’ingresso, esclusa la prima domenica di ogni mese, costa 7 euro (il ridotto 5 euro, gratuito fino a 5 e oltre i 65 anni).

Presentando la Fidelity card del Parco di Montale, il costo del biglietto è ridotto del 50 per cento.

Presentando il biglietto del MuSa, Museo della salumeria, l’ingresso al Parco è ridotto a 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 335 8136948 (dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì); 059 532020 (negli orari di apertura del Parco); mail: museo@parcomontale.it (assicurandosi di ricevere conferma per le prenotazioni); app ioPrenoto.

I prossimi appuntamenti del mese di maggio saranno dedicati a “La prova del fuoco” (domenica 15 maggio), “Le origini del vetro” (domenica 22 maggio), “Indovina chi è venuto a cena?” (domenica 29 maggio).

Il Parco sarà aperto tutte le domeniche e i giorni festivi fino al 19 giugno.