Donne straniere a scuola di italiano a Medolla grazie alla Zerla

MEDOLLA – Dal novembre 2021 a maggio 2022 ben 40 donne straniere hanno frequentato i quattro corsi proposti e gestiti dalla cooperativa sociale la Zerla in collaborazione con associazione Donne in Centro e AVIS. Un risultato finale particolarmente importante che ha permesso alle partecipanti di conseguire l’attestato finale di partecipazione che prevedeva il superamento del 1° livello di alfabetizzazione scritta ed orale.

Siamo particolarmente orgogliosi di aver raggiunto un obiettivo particolarmente impegnativo e ambizioso: la realizzazione di un modello di alfabetizzazione per donne straniere in percorso di inserimento lavorativo che speriamo in futuro possa essere un modello per tutto il territorio dell’area nord di Modena.

Ci fa ben sperare per il futuro a seguito dell’alto numero, assolutamente imprevisto, delle domande di iscrizioni che testimoniano la volontà di imparare e di integrarsi con la nostra società senza rinunciare al valore della propria identità e delle proprie origini.

Proprio per questo la consegna degli attestati alla presenza del Sindaco e del vice Sindaco di Medolla, che hanno dato un contributo in termini organizzativi preziosissimo, si è trasformata in una festa molto partecipata e gioiosa.

Un ringraziamento particolare va a tutte le insegnati che con la loro competenza e generosità hanno reso possibile lo svolgersi delle lezioni superando le difficoltà logistiche dettate dal covid e dando un valore aggiunto di umanità straordinario.

