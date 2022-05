Finale Emilia, Casoni speaks English: nasce Casoni Spirits Ltd in UK

Casoni fabbricazione liquori, azienda leader nella produzione di liquori e distillati dal 1814, con sede a Finale Emilia (Modena), ha acquisito le quote di maggioranza ed il relativo controllo di una società inglese già attiva nella importazione e distribuzione di food&beverage di provenienza italiana.

Con sede a Warwick, città strategica situata tra Londra e Birmingham, Casoni Spirits Ltd costituisce un’opportunità importante per rafforzare la presenza dei prodotti Casoni nel mercato inglese in forte espansione ed è altresì la conferma della scelta strategica dell’azienda di essere presente direttamente nei mercati più importanti del mondo.

“L’avvio di questo accordo testimonia la nostra volontà e capacità nel perseguire gli obiettivi del Piano Strategico di Sviluppo che ci siamo posti per il prossimo triennio e nel raggiungere nuovi traguardi”, ha dichiarato in una nota Pier Giorgio Pola, il presidente dell’azienda Casoni.

Punto di riferimento per l’importazione e distribuzione nel settore beverage, Casoni Spirits UK rappresenta un investimento considerevole che si inserisce nel piano più ampio di consolidamento di Casoni nei mercati esteri.

“La nascita di Casoni Spirits Ltd è motivo di orgoglio per tutti noi e di vanto per poter essere presenti con il nostro marchio in un paese strategico per il mercato degli spirits di qualità. Siamo consapevoli di avere rafforzato la nostra capacità di espansione, che significa in sostanza, investire sul futuro dell’azienda nella quale siamo tutti impegnati. Perché i successi dell’azienda sono anche i successi del lavoro e dei risultati ottenuti da noi tutti”, ha proseguito Pier Giorgio Pola.

“Un investimento che amplierà le prospettive di vendita e di diffusione dei nostri prodotti oltre Manica e che garantirà numerosi vantaggi sia per Casoni che per la società inglese”, ha concluso il presidente Pola.

Casoni

Antica distilleria e fabbrica di liquori italiana con sede a Finale Emilia (Modena), da oltre 200 anni produce eccellenti liquori e distillati, distribuiti in Italia e nel mondo. Nata dalla passione per la tradizione e dalla continua attenzione rivolta ai nuovi trend di consumo e a tutte le novità del mercato, Casoni presenta una gamma completa di liquori che spaziano dagli aperitivi – Negroni, Manhattan, l’Aperitivo, i Bitter – ai classici – Sambuca, Anicione, Liquirizia, Amaretto, Caffè & Anice, Fernet, Amaro -; dai Premiati– Anicione, Liquirizia Amara e Nocino di Modena – all’Amaro e al Bitter del Ciclista. Completano il quadro i due Vermouth e il Tabar. Da sempre vicino ai suoi consumatori, Casoni entra nelle case degli italiani con prodotti di qualità superiore, in grado di rendere ogni occasione un momento di gioia e convivialità.

