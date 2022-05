Finale Emilia, Dimitri Roveri muore a 27 anni sui campi di calcio, dagli amici racconta fondi per la famiglia

FINALE EMILIA- Cordoglio a Finale Emilia per la morte del giovane Dimitri Roveri, colpito da malore domenica su un campo di calcio del mantovano. Il ragazzo, 27 anni, giardiniere, viveva a Quingentole e stava per trasferirsi a Legnago con la sua compagna Sara Malaguti, infermiera nel locale ospedale e coetanea finalese ex giocatrice di basket con le Piovre di Cavezzo, incinta del loro primo figlio Edoardo.

Dimitri Roveri si è accasciato sul campo di Casalpoglio, dove il suo Quingentole stava giocando. Inutili i soccorsi, e purtroppo anche l’intervento all’ospedale San Raffaele di Milano non ha potuto salvargli la vita: arresto cardiocircolatorio.

La notizia è arrivata a Finale Emilia tra gli amici di Sara, che subito si sono attivati per mostrare solidarietà e le si sono stretti attorno: il bambino nascerà a settembre. Proprio pochi giorni fa c’è stato il gender reveal party, l’evento per rivelare se stesse arrivando un maschietto o una femminuccia e il fiocco azzurro lo ha portato il cane della coppia.

Per aiutare Sara e il bimbo che sta per nascere è stata attivata una raccolta fondi, “In memoria di Dima”:

Non c’è nulla che possa colmare questo vuoto, sei andato via all’improvviso mentre stavi correndo per la tua più grande passione.. Dima, per tutte le infinite volte in cui hai dimostrato la tua bontà d’animo e genuinità che ti contraddistingueva, il sorriso e la spensieratezza Questa raccolta è per il piccolo Edo, affinché un giorno la mamma Sara, possa farlo diventare un capitano come te

