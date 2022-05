Mirandola, ciclista investito su via Curiel

MIRANDOLA – Un ciclista è stato investito a un incrocio regolato dall’impianto semaforico a Mirandola. E’ accaduto nel pomeriggio di mercoledì in via Curiel, all’intersezione via Cinque Martiri, in pieno centro.

La bicicletta proveniva si trovava su via Cinque Martiri e intendeva attraversare l’incrocio ciclopedonale quando l’auto, una familiare, l’ha travolta. La persona è caduta per terra, rimanendo ferita.

L’accertamento dell’accaduto, a partire da chi avesse il semaforo verde in quel momento, è a cura della Polizia Locale di Mirandola.

Poche ora prima analogo incidente a Finale Emilia: una anziana signora è stata investita da un’auto all’incrocio di via Rotta. La donna, ferita, non è in pericolo di vita.

