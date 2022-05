Bicicletta travolta all’incrocio a Finale Emilia: ferita una donna

FINALE EMILIA – Bicicletta travolta all’incrocio a Finale Emilia. È accaduto mercoledì attorno all’ora di pranzo all’incrocio tra via Rotta e via di Sotto, poco lontano dallo stadio. Era un momento di forte traffico perché studenti e insegnati stavano uscendo da una delle vicine scuole.

L’utilitaria di una giovane studentessa, proveniente da via Sotto, svoltando a sinistra in direzione centro città si è immessa su via Rotta proprio nel momento in cui stava transitando una signora che era a bordo della sua bicicletta.

L’impatto è stato violento, e la donna è stata scalzata dalla bicicletta rovinando a terra. E’ rimasta ferita, è stata trasportata in ambulanza verso l’ospedale per gli accertamenti. Era lucida al momento della partenza.

Sul posto ambulanza e automedica, oltre alla polizia locale di Finale Emilia. Il primo a prestare soccorsi alla donna ferita è stato un professore della vicina scuola, che stava giungendo anch’esso in bicicletta da via di Sotto al momento dell’incidente.

