Nonantola Film Festival. La 16^edizione prosegue con “Accattone”

NONANTOLA- Con la proiezione della versione restaurata dalla Cineteca di Bologna di “Accattone” opera d’esordio di Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della sua nascita, prosegue domani mercoledì 3 maggio alle 20.30 alla Sala Cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola (MO) la 16esima edizione del Nonantola Film Festival, organizzato dall’omonima APS affiliata Arci UCCA. Ingresso gratuito, con obbligo di mascherina Ffp2. Sarà presente in sala il critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna Roberto Chiesi.

Il film – diretto da Pasolini nel 1961 – vede protagonisti Franco Citti, Franca Pasut, Adriana Asti, Silvana Corsini, Paola Guidi, Sergio Citti, Elsa Morante e Adele Cambria.

‘Accattone’ è il soprannome di un ragazzo nullafacente che vive in una borgata romana sfruttando una prostituta, Maddalena. Quando la ragazza finisce in carcere, Accattone si trova senza soldi e cerca di tornare dalla moglie che vive insieme al figlioletto in casa del padre e del fratello, ma viene respinto e malmenato. Tenta allora di sostituire Maddalena con una ragazza nuova, Stella, ma lei è incredibilmente ingenua e non è fatta per stare sul marciapiede. Accattone se ne innamora e decide di trovarsi un lavoro per mantenere se stesso e la ragazza, ma un solo giorno di fatiche lo stronca, così decide di rubare della merce da un autocarro, insieme a dei complici. Il colpo va male poiché Maddalena, gelosa, lo ha denunciato per sfruttamento e la polizia lo tiene d’occhio. Mentre i poliziotti cercano di arrestarlo, Accattone si divincola, sale su una motocicletta e fugge ma la sua corsa sarà breve.

Prima prova registica di Pier Paolo Pasolini, lo scrittore, a quell’epoca, non aveva ancora quarant’anni ma era già molto noto, per i volumi di poesie, i racconti e le sceneggiature dei film di Fellini e Bolognini. Era anche tra i personaggi “pubblici” uno dei più vituperati d’Italia. Cosicché gli avversari politici liquidarono “Accattone” come una semplice rimasticatura delle sue cose precedenti. In realtà, al di là di uno stile ancora esitante, il film aveva una sua forza, una sofferenza che ne hanno fatto una delle opere più rappresentative degli anni Sessanta (non solo del cinema italiano). (MyMovies)

Tutte le informazioni e il programma completo sul sito del Nonantola Film Festival e sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione.

