Pd Bassa modenese, a San Possidonio l’incontro sulle comunità energetiche

SAN POSSIDONIO- Che cosa sono le comunità energetiche rinnovabili e quanto possono essere utili per contrastare il caro bollette e per la tutela dell’ambiente. Saranno questi i temi dell’iniziativa promossa dal Gruppo Liste civiche Pd in Unione Area Nord, con il Pd Bassa modenese, per mercoledì 18 maggio alle ore 21: presso l’auditorium Principato di Monaco in via Focherini 1 a San Possidonio.

L’incontro, dal titolo ‘Contro il caro bollette per l’ambiente: le comunità energetiche rinnovabili. Cosa sono e come crearne una nel proprio Comune’, sarà coordinato dal capogruppo Liste Civiche – Pd nell’Unione dei Comuni Area Nord Paolo Negro e vedrà l’intervento di Giacomo Lo Scalzo dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo sostenibile (AESS) e del presidente di Aimag Gianluca Verasani. Seguiranno testimonianze di esperienze concrete di comunità energetiche. “L’iniziativa – spiega Paolo Negro – fa seguito alla mozione che abbiamo portato all’approvazione del Consiglio dell’Unione e nei Consigli comunali per lanciare l’obiettivo di creare una comunità energetica rinnovabile in ogni Comune. Sarà la prima iniziativa sul territorio per approfondire la conoscenza di questo importante strumento a disposizione di cittadini, enti locali e imprese, a contrasto del caro energia e a tutela dell’ambiente”.

