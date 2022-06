A spasso nel bosco Tomasini a San Felice – VIDEO

SAN FELICE SUL PANARO – Alla scoperta del gioiello verde di San Felice sul Panaro, il bosco Tomasini che per qualche anno è stato aperto al pubblico e che dopo la morte del suo fondatore Angelo non aveva più riparto le porte. Adesso invece, almeno per un pomeriggio, un centinaio di sanfeliciani di tutte le età ha potuto riscoprilo, anche perchè grazie all’accordo tra azienda agricola Mediplants e Comune, è stato reso di nuovo accessibile