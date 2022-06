Affluenza ore 19, a Bomporto è 33%, a Novi al 35%

Alle ore 19 dell’election day di domenica 12 giugno 2022 avevano votato nel Comune di Bomporto il 32,81% dei cittadini, e a Novi il 34,87%. Qui si vota anche per le amministrative: si sceglie il sindaco e il Consiglio comunale. Nel resto della provincia si vota solo per il referendum e nel modenese alle ore 19 l’affluenza si è fermata al 14,25 per cento

Le urne chiudono alle ore 23, si vota solo oggi.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017