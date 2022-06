Ciclismo, partenza a Medolla e arrivo a San Felice per il Campionato Italiano 2022 donne Elite e Under 23

MEDOLLA – Dopo l’omaggio del Giro d’Italia maschile, che è passato per le città di Cavezzo e Camposanto in occasione della tappa dello scorso 18 maggio, con partenza da Santarcangelo e arrivo a Reggio Emilia, prenderà il via da Medolla e si concluderà a San Felice, in occasione del 10° anniversario del terremoto del 2012 in Emilia-Romagna, il Campionato italiano di ciclismo 2022 Donne Elite e Under 23, che si svolgerà domenica 26 giugno e la cui organizzazione sarà curata da ExtraGiro, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

L’obiettivo degli organizzatori, a un mese di distanza dalle celebrazioni per il decennale del sisma, è quello di toccare simbolicamente i territori dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, tra i più colpiti dalle scosse del maggio 2012: Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero.

“Siamo contenti di poter portare su queste strade il Tricolore Donne – spiegano Marco Selleri e Marco Pavarini, direttori ExtraGiro –. In questi anni abbiamo cercato con tutti gli eventi organizzati di essere testimoni di sfide importanti e di promuovere i territori toccati. In questo caso è un motivo di orgoglio in più testimoniare la grande sfida che l’Emilia-Romagna ha portato avanti per la ricostruzione portando su questo palcoscenico le più forti atlete italiane“.

