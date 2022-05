Cavezzo e Camposanto in festa per accogliere il passaggio del Giro d’Italia

di Simone Guandalini – Camposanto, Cavezzo e Carpi in festa per il passaggio dell’undicesima tappa del 105esimo Giro d’Italia. Il territorio modenese e, in particolare, quello della Bassa, rappresentato nell’occasione da Camposanto e Cavezzo, è stato protagonista della tappa che partiva da Santarcangelo di Romagna e terminava a Reggio Emilia, dove si è imposto in volata Alberto Dainese, che ha regalato all’Italia la prima vittoria al Giro 2022. Passato nella Bassa modenese nei giorni che precedono il decimo anniversario del terremoto del 2012, il Giro d’Italia è stato accolto nella maniera migliore dai cittadini di Cavezzo e Camposanto: tanti i bambini, insieme alle famiglie, ad attendere il passaggio dei corridori, complici le chiusure anticipate delle scuole per ridurre i problemi di viabilità, viste le diverse strade chiuse dalle 13 alle 16, in un tripudio di rosa, colore simbolo del primato.

A Cavezzo, la festa è iniziata poco dopo le ore 13, quando la carovana rosa che anticipa i corridori ha fatto sosta alla rotonda “Tizian” e ha intrattenuto i presenti con musica e balli, distribuendo, inoltre, gadget ai bambini presenti. Poi, intorno alle ore 14.30, è stato il momento del passaggio del Giro-E, dedicato alle biciclette a pedalata assistita. Quindi, poco prima delle 16, il culmine della festa, con il passaggio prima dell’unico corridore in fuga (De Bondt), quindi del resto del gruppo, sfrecciato ad altissima velocità verso il traguardo di Reggio Emilia (a Motta era posizionato il cartello dei – 45 all’arrivo). Tanti, a Cavezzo e Camposanto, i palloncini rosa appesi a cancelli ed abitazioni, con l’Amministrazione comunale di Cavezzo che ha deciso di addobbare anche il municipio per l’occasione, ma la fantasia dei cavezzesi non si è esaurita qui, come è possibile vedere nel video e nella gallery fotografica seguenti:

A questo link, invece, il passaggio della corsa a Camposanto, con la sindaca Monja Zaniboni che ha commentato così, attraverso i social:

“Il Giro d’Italia ha attraversato il comune di Camposanto. Un passaggio veloce e pieno di colore. La cittadinanza ha partecipato numerosa. Come Amministrazione desideriamo ringraziare la Regione Emilia-Romagna per aver permesso il transito del Giro d’Italia a Camposanto, valorizzando il nostro territorio per la ricorrenza del decennale del sisma del 2012. Ringraziamo anche la Prefettura per aver coordinato la pianificazione dell’evento, tutte le forze dell’ordine ed in particolare la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Area Nord per l’ottimo lavoro svolto a tutela della sicurezza e alla valutazione della chiusura delle strade, permettendo servizi come il trasporto pubblico (SETA). Un ringraziamento è dovuto anche agli autisti dei pulmini che hanno permesso il trasporto per il rientro dei bambini e ragazzi, modificando orari e percorsi, come agli operai comunali che hanno collaborato alla gestione del traffico, evitando la congestione nel centro urbano”.

Dopo il passaggio della corsa, viabilità ripristinata in tutte le strade interessate dal passaggio del Giro d’Italia.

