Comunali Bomporto. Elisabetta Gualmini: “Complimenti a Tania Meschiari”

BOMPORTO- “Complimenti a Tania Meschiari e Massimo Paradisi per i risultati di Bomporto e Castelnuovo Rangone – ha commentato Elisabetta Gualmini, eurodeputata modenese del Partito democratico. Si tratta di un esito importante e non scontato, frutto della grande capacità amministrativa che hanno saputo mettere in campo il Partito democratico e il centrosinistra in questi comuni e della scelta di persone credibili e capaci, dai candidati Sindaco alle liste per i consigli comunali”.

“Sono state premiate quindi la capacità di unire e la proposta politica – ha continuato Gualmini- Ottimi risultati, che si aggiungono alle tante conferme in altri comuni della Regione Emilia-Romagna: un Pd e un centro-sinistra che si consolidano e vanno forte nella nostra regione”.

“Siamo quindi sulla strada giusta, grazie anche allo sforzo unitario delle diverse segreterie, da quella nazionale di Enrico Letta sino a quella provinciale di Roberto Solomita. In un clima sociale e politico dove il rapporto fiduciario di milioni di cittadini verso le istituzioni è in parte compromesso – come dimostra il fenomeno ormai strutturale dell’astensionismo – il progetto di un centrosinistra europeista e inclusivo, capace di alimentare un’alleanza larga su programmi e candidati è l’unica alternativa possibile a una destra estrema e radicalizzata. Dobbiamo partire da qui anche per le prossime battaglie”.

