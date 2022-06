La nuova sindaca di Bomporto è Tania Meschiari

La nuova sindaca di Bomporto è Tania Meschiari. E’ risultata la candidata della lista lista di centrosinistra “Bomporto, Solara, Sorbara insieme” la più votata dai cittadini che domenica sono stati chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale di Bomporto, dove si è recato alle urne a malapena un elettore su due, il 46,3%.

La Meschiari superando il 60% delle preferenze ha battuto Laura Gelatti (centrodestra) che è arrivata seconda con il 29%, e Salvatore Milone della lista civica Idee in Movimento, ultimo toccando l’11% dei voti (le percentuali si riferiscono a 7 sezioni scrutinate su 8).

La nuova sindaca ha raccolto 2061 voti, la Gelatti 990, Milone 381.

Le elezioni si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell’ex sindaco Angelo Giovannini a metà mandato. Il Comune è stato commissariato per diversi mesi, ma non ha evidentemente influito sul fatto che sia stata una rappresentante dello stesso partito a essere scelta per il nuovo mandato.

Ma ecco come sarà composto il prossimo Consiglio comunale di Bomporto: 8 consiglieri comunali, la maggioranza, sarà della lista della sindaca, 3 consiglieri comunali vanno alla lista di centrodestra e 1 consigliere al movimento.

