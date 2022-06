Elezioni, i risultati a Bomporto. Boom di preferenze per Alberto Borghi

BOMPORTO- La corsa a tre, a Bomporto, termina con la vittoria schiacciante di Tania Meschiari che con 2.061 voti e il 60.05% delle preferenze vince le elezioni comunali e diventa sindaca di Bomporto. Un risultato netto che lascia indietro la candidata Laura Gelatti (con 990 voti e 28.85 delle preferenze) e Salvatore Milone (con 381 voti e l’11.10% delle preferenze).

Boom di preferenze per Alberto Borghi della lista “Insieme Bomporto” che, con 354 preferenze, risulta il consigliere più votato nella storia elettorale di Bomporto.

Corcione Sara, tra le fila di “Noi Bomporto” è stata l’unica invece, tra tutti i candidati delle tre liste, a chiudere con 0 voti.

Il nuovo Consiglio comunale

La sindaca Tania Meschiari entra in Consiglio con 8 consiglieri:

Alberto Borghi, con 354 preferenze, risulta il consigliere più votato

Ilaria Malavasi, seconda più votata con 187 preferenze

Alda Reggiani, con 125

Andrea Berselli, con 90

Costanza Lisio, con 88

Vittorio Leo, con 82

Corrado Salvioli, con 65

Maddalena Tomasini, con 64

Due consiglieri per la candidata sindaca Laura Gelatti che resta con la promessa fatta ai suoi elettori di “fare opposizione”:

Roberto Bevini, con 79 preferenze

Roberto Garuti, con 51

Salvatore Milone, a capo della lista “Idee in Movimento”, ha deciso di prendersi un momento di riflessione per decidere eventuali dimissioni. Il consigliere che entrerà in assemblea sarà Carlo Favarotta: con 25 preferenze.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017