“E adesso un libro: rubrica di libri”. Tutta la stanchezza del mondo di Enrica Tesio

Genere: autobiografia

È soprattutto l’autrice a raccontarsi, aprendosi con una spontaneità disarmante e facendoci ridere, riflettere, empatizzare e pensare che siamo richiamati da un quotidiano sempre più sfidante che ci sta facendo perdere il gusto della vita; una tematica ardua compensata però dall’autoironia. Potrebbe sembrare solo per un pubblico femminile ma la verità è che oggi la

fatica ci accomuna tutti. Quinto in classifica nella saggistica internazionale; la stanchezza ha mosso gli animi forse perché abbiamo bisogno di confrontarci sul tema.

L’opinione

Un popolo il nostro che, secondo l’autrice, per riposarsi si deve concentrare. Divertente, leggero e spensierato, non annoia e soprattutto non va necessariamente letto di seguito.

E a cosa è riconducibile questa stanchezza? A tanti motivi come il lavoro, i figli, i social, il Covid, la guerra e anche il diventare adulti stanca.

Da leggere sempre se…non sei troppo stanco/a per leggere!

Note sull’autrice

Blogger e scrittrice torinese, Enrica Tesio ha due figli e due gatti. Laureata in Lettere con indirizzo cinematografico, fa la copywriter – ovvero scrive testi – da quando aveva vent’anni e durante una presentazione di questo libro si definisce “cintura nera di stanchezza”.

Curiosità

Ma per fortuna c’è chi di fare del bene non si stanca mai! Inaugurata qualche settimana fa a Piacenza “l’edicola degli abbracci sociali” gestita da ragazzi autistici. Lo storico punto vendita ha ripreso vita grazie alla collaborazione tra associazioni e istituzioni volta a favorire l’inclusione all’interno di attività lavorative di queste risorse speciali.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017