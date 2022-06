Limiti all’uso dell’acqua potabile anche a Finale Emilia: il sindaco firma l’ordinanza

L’ordinanza stabilisce che nel periodo 𝗱𝗮𝗹 𝟮𝟴 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗮𝗹 𝟮𝟭 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del sindaco, è vietato su tutto il territorio comunale prelevare dalla rete idrica acqua potabile per uso extra-domestico e in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝟴.𝟬𝟬 𝗲 𝗹𝗲 𝟮𝟭.𝟬𝟬.