Mirandola, limitazioni all’uso dell’acqua: no ad annaffiatura giardini e lavaggio auto dalle 8 alle 21

MIRANDOLA – Il Comune di Mirandola, recependo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna in materia di limitazioni dell’uso dell’acqua potabile a causa dell’emergenza idrica, comunica quanto segue:

• nel periodo dal 24 giugno 2022 al 21 settembre 2022, salvo eventuale ulteriore proroga stabilita tramite ordinanza del sindaco: divieto su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 21;

• i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile;

• sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana;

• il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell’acqua, è consentito esclusivamente previo accordo con il gestore della rete di acquedotto;