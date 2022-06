Mirandola, trasporto pubblico: è operativa la nuova linea comunale “Pico 401”

I mirandolesi e i pendolari potranno così accedere a un servizio più ampio, capillare e progettato da 𝗔𝗠𝗢 in collaborazione con 𝗦𝗘𝗧𝗔 e Comune. Il nuovo assetto comporta maggiori costi che sono finanziati per un terzo da risorse regionali e due terzi dal Comune che investirà un contributo pari a circa 6 volte quello precedente.

Il nuovo assetto del trasporto pubblico di Mirandola

L’attivazione della nuova Autostazione di Mirandola comporta la ridefinizione dell’assetto del servizio di trasporto pubblico gravitante sulla città. Dal 20 giugno sarà operativa la nuova 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝟰𝟬1: la linea 491 viene sostituita dalla nuova 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮 𝟰𝟵𝟬, viene soppresso il servizio Prontobus e vengono modificati percorsi e orari delle linee extraurbane

“In un momento così difficile abbiamo ritenuto di avviare questo progetto quasi come una sfida, investendo molto – commenta l’assessora Antonella Canossa – Si parla tanto di sostenibilità e in questo senso il trasporto pubblico è un elemento cardine soprattutto ora, di fronte all’elevato costo dei carburanti. Volutamente le nuove linee partono in periodo estivo per poter assestare e anche apportare eventuali correzioni poi in autunno con l’avvio a pieno regime. Per ora alcune fermate sono allestite in via provvisoria, ma nei prossimi mesi saranno realizzati lavori per la realizzazione dell’allestimento definitivo di 4 fermate attrezzate. Con questo nuovo assetto delle linee puntiamo a collegare i poli della città tra loro includendo il centro storico dove entreremo nel cuore, migliorare i collegamenti con le frazioni più lontane poste a nord e sostenere il pendolarismo verso i nostri poli produttivi e scolastici.”