Stadium pallavolo Mirandola: il “Pala Simoncelli” incassa il plauso della Lega volley serie A

Presenti al sopralluogo del Pala Simoncelli – che si è svolto nella giornata di mercoledì 15 giugno – il delegato della Lega Volley, il presidente della Stadium Fabrizio Silvestri e, per l’Amministrazione comunale di Mirandola, la vice sindaca Letizia Budri.

“Con il servizio tecnico siamo già al lavoro per far sì che la squadra possa riprendere qui gli allenamenti a fine agosto- assicura Letizia Budri- affinché per l’inizio del campionato tutte le necessità siano soddisfatte. Il lasso di tempo è ridotto, ma si tratta di un impegno necessario e dovuto al fine di consentire alla Stadium di legittimare, nel prossimo campionato di Serie A3, l’impresa sportiva realizzata nella stagione 2021-22”.