Valorizzare il melone delle valli mirandolesi: arriva il “Melone day”

Il “Melone day” rappresenta un’inedita ma importantissima iniziativa di valorizzazione gastronomica dell’unico prodotto tipico delle Valli Mirandolesi che non gode di un momento di celebrazione pubblica: il melone, appunto.

Se infatti i leggendari maccheroni al pettine possono contare sul frequentatissimo Palio mirandolese e l’anguria sulla Sagra del cocomero di San Martino Spino, sono più di quindici anni che a Gavello il melone non viene festeggiato.

Ecco perchè- con il “Melone day”- il giornalista dendrogastronomico Carlo Mantovani, con l’aiuto di alcuni collaboratori, ha voluto organizzare una giornata dedicata a questo squisito e amatissimo frutto tipico, affinché tornasse ad essere felice protagonista del territorio in cui viene coltivato da secoli.

Un evento che, grazie ad una visita Domenica 17 Luglio, alle ore 10 di Ivano Solera (in via Valli 373, Gavello), vi farà scoprire come si coltivano i meloni e le principali varietà; e poi, grazie al menù a base di melone proposto dal ristorante agricolo La Losca (via Imperiale 491, Mortizzuolo), si potrà sperimentare il grande potenziale gastronomico di questo meraviglioso frutto.

Per partecipare al “Melone day” – il prossimo 17 luglio, alle ore 10- la prenotazione obbligatoria entro il 7 Luglio contattando i numeri: 053537551 e (anche whatsapp) al 3203076320.