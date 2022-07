A Casumaro quindici serate in compagnia della sagra delle lumache

CENTO- Quindici serate in compagnia della sagra della lumaca dal 27 luglio fino al 10 agosto- a Casumaro in provincia di Cento.

Lo stand gastronomico è stato allestito alla sala Polivalente di via Garigliano– vicino alla chiesa- in un’area che geograficamente appartiene al Comune di Finale Emilia.

Disponibili un menù lumaca con ben ventidue piatti a disposizione dei commensali: dall’antipasto al secondi. Oltre al menù della tradizione che comprende sette primi e sei secondi piatti, oltre a sette pietanze di carne della tradizione in padella e tre piatti della tradizione alla griglia, un menù tartufo con due primi, tortellini e tagliatelle, tre secondi, Principessa, Cotoletta e uova occhio di bue al tegamino e bacon croccante, cinque contorni e sei dessert e tra questi i tartufini di lumaca al rum.

Tra i piatti a base di lumache- oltre ai classici quali i tortellini fatti a mano, i bigoli all’uovo, le crespelle delizie della sagra, e lumache alla Borgogna, fritte e alla casumarese- tra gli antipasti la frittatina di lumaca in fonduta ai formaggi e croccante di grana; le lumache saltate in padella con pancotto, aceto balsamico avvolte in radicchio rosso; lumache marinate con cipolla fresca di Tropea, pomodorini secchi, capperi e uvetta.

Tra i primi i bigoli all’uovo al torchio alla carbonara di lumache; il risotto al verde con sugo alla Borgogna.

Tra i secondi lumache al tartufo e funghi su morbido letto di polenta, le lumache stufate su crema di pecorino e lamelle di tartufi; lumache allo spiedo con mazzolini di verdure e pancetta croccante (l’originale).

Un super lavoro per il responsabile di cucina Cesare Paganelli.

La sagra fa parte della Cooperativa Caracol- Societa’ Cooperativa Sociale e gli utili verranno utilizzati esclusivamente a scopo sociale. Uno dei progetti più importanti realizzati oggi è Casa Mosè: un’abitazione attrezzata e certificata per persone diversamente abili, all’interno della quale saranno previste attività ludiche e laboratoriali, tra cui lo sviluppo di un futuro allevamento di lumache pensato per essere utilizzato nelle sagre.

Sara’ effettuato servizio di asporto dalle 19 alle 19.30. E’ consigliata la prenotazione contattando il numero 3482655703 oppure inviando una mail all’indirizzo eventi.caracol@gmail.com

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017