A Modena quarta dose “by night” agli over60: sedute straordinarie in via Minutara

MODENA- Sei serate, dalle 18 alle 22, tutti i martedì e giovedì dal 19 luglio al 4 agosto, dedicate alla somministrazione della quarta dose agli over60 presso il Punto vaccinale di Modena: in via Minutara 1.

Una “vaccinazione by night” che l’Azienda USL rivolge a coloro che hanno dai 60 anni in su e sono domiciliati in uno dei comuni della provincia di Modena, e che rappresenta un’offerta alternativa all’eventuale appuntamento fornito tramite SMS dall’Azienda sanitaria (non sarà dunque necessario annullare o spostare nulla e potranno accedere anche coloro che non l’hanno ancora ricevuto).

Sono stati messi a disposizione 2300 posti in tutto, ai quali si potrà accedere – come già avvenuto in altre occasioni – prenotandosi tramite la pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid-quarta-dose-serale del sito Ausl dove, dalla mattina del 15 luglio, saranno già visibili le prime tre date.

“Con questa modalità aggiuntiva – dichiara Romana Bacchi, nuova direttrice sanitaria dell’Azienda USL di Modena – abbiamo voluto ampliare le opportunità a disposizione dei cittadini modenesi, a integrazione degli SMS che sono già in corso di invio. Abbiamo scelto l’orario serale per evitare le ore più calde della giornata, al fine di agevolare la partecipazione. Invitiamo come sempre ad aderire alla vaccinazione, per proteggersi e proteggere gli altri. Tramite l’invio dell’SMS, che evita ai cittadini la prenotazione, e questa opportunità ulteriore per chi ancora non ha ricevuto la chiamata attiva dell’Ausl, speriamo di ottenere buoni risultati, così come avvenuto nelle precedenti fasi vaccinali”.