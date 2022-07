Calcio, Rivara: presentata la squadra che affronterà il campionato di Seconda Categoria

RIVARA – Il primo ritrovo ufficiale della nuova stagione per l’ASD Rivara si è svolto mercoledì 20 luglio, in occasione della presentazione della prima squadra che affronterà il campionato di Seconda Categoria. Presenti tutti i membri della dirigenza e dello staff tecnico, nonchè i giocatori. Dopo una stagione conclusasi positivamente, con la disputa dei playoff nel Girone E di Seconda Categoria, il Rivara è pronto ad affrontare una nuova stagione. La squadra è affidata al confermatissimo mister Gianmarco Pignatti e al suo staff tecnico, che non vedono l’ora di cominciare, e sicuramente, metteranno sul campo il massimo dell’impegno.

