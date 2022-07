Concordia sotto le stelle: ecco gli ultimi appuntamenti della rassegna

CONCORDIA- La rassegna di eventi estivi “Concordia sotto le stelle”- promossa dal Comune di Concordia- volge al termine. Questi gli appuntamenti della settimana in piazza Borellini.

Martedì 26 luglio, ore 21.15

“Dragon trainer: il mondo nascosto”

È il terzo capitolo dello spettacolare fantasy d’animazione ideato dal regista canadese Dean DeBlois. Dopo aver finalmente instaurato la concordia tra uomini e draghi, il giovane capo-villaggio Hiccup si ritrova a dover fare i conti con una nuova e più pericolosa minaccia proveniente dal mare. Per contrastare le mire di conquista del malvagio Grimmel, il ragazzo e il suo fedele drago decidono allora di lanciarsi in un’eroica avventura dagli esiti incerti.

Un film di animazione per tutte le età!

Giovedì 28 luglio, ore 21.15

Compagnia Circo Pacco presenta

“Paccotiglia deluxe, cialtroneria di qualità superiore”

Dicono sia un Pacco! Ma non sarà una semplice Paccottiglia. Uno spettacolo in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a Frank Duro & Gustavo Leumann, due autentici cialtroni che ad ogni giro di pista, cercano con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico. Nelle loro mani e sulle loro spalle tutto un circo privo di tendone, dove i due si sfidano a colpi di numeri al limite del ridicolo, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie e improbabili animali. Teatro fisico e comicità allo stato puro in uno spettacolo muto che farà parlare di sé!

Spettacolo teatrale adatto a tutte le età.