Elezioni Rsu: vince la democrazia in Coop Alleanza 3.0

MODENA- Si sono tenute nei giorni scorsi, le elezioni delle Rsu (Rappresentanze Sindacali Unitarie) delle lavoratrici e dei lavoratori di Coop Alleanza 3.0 del territorio di Modena e provincia.

Per la prima volta nella storia della Cooperativa di Consumo sul territorio di Modena, dove vanta 36 punti vendita (compresi pet store e corner benessere) e una sede amministrativa, a seguito di un lungo percorso unitario perseguito in questi anni dalle tre segreterie di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e richiesto da lavoratrici e lavoratori di Coop Alleanza 3.0, si sono svolte le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie a Modena che si sono concluse con l’elezione di 75 delegati sindacali.

Le gravi difficoltà causate dalla continua ascesa dei contagi da Covid 19, contestualmente alle ferie estive già in corso che avevano fatto temere rispetto alla partecipazione. Al contrario, non hanno intaccato la volontà delle lavoratrici e dei lavoratori di Coop Alleanza 3.0 di recarsi al voto per eleggere i propri rappresentanti sindacali. In un contesto generale nel quale persino alle elezioni amministrative- ormai in molti casi- si è assistito a larghe fette di cittadine e cittadini che scelgono di non scegliere, abbiamo avuto riprova che c’è ancora uno spazio nel quale la democrazia non è assediata dal disinteresse e dall’astensionismo e nel quale la partecipazione non passa di moda.

Le segreterie di Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL modenesi, che continueranno a perseguire l’obiettivo comune di aumentare le Rappresentanze sindacali unitarie in tutti i settori che rappresentano, ringraziano le lavoratrici e i lavoratori che hanno deciso di confermare l’importanza dell’azione del sindacato confederale. Contestualmente un grande ringraziamento va a tutti coloro che si sono resi disponibili a farsi carico di questa importante delega da parte delle colleghe e dei colleghi.

“Abbiamo voluto e creduto fortemente nelle Rsu perché siamo convinti che alla crisi della democrazia si risponda investendo ancora di più sulla partecipazione diretta di lavoratrici e lavoratori. La democrazia si rafforza nel paese se le persone riprendono la parola iniziando dai luoghi di lavoro”- concludono Laura Petrillo (segretaria generale Filcams Cgil Modena), Alessandro Martignetti (segretario generale Fisascat Cisl Emilia Centrale), Lorenzo Tollari (segretario generale Uiltucs Uil Modena e Reggio Emilia).