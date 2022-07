“Estate in villa”: a San Prospero torna la settimana estiva della Festa de l’Unità

SAN PROSPERO- Torna a San Prosepro- da venerdì 29 luglio a lunedì 8 agosto- “Estate in villa”: la tradizionale Festa de l’Unità organizzata dal Circolo Pd di San Prospero e ospitata a villa Tusini, in via Pace.

La Festa sarà in funzione dal venerdì alla domenica sera, con il lunedì (1 e 8 agosto) dedicati alla grande tombolata mentre, mercoledì 3 agosto, alla Pastasciutta antifascista, in memoria dei 7 fratelli Cervi. L’inaugurazione è fissata per venerdì 29 luglio alla presenza del segretario provinciale del Pd modenese Roberto Solomita.

Il programma dell’Estate in villa

Sabato 30 luglio

si parlerà di transizione energetica e cambiamenti climatici con l’assessora all’Ambiente Irene Priolo, il presidente Aimag Gianluca Varasani, l’assessora all’Ambiente del Comune di Concordia Katia Pedrazzoli, il consigliere comunale del Comune di San Prospero Simone Ganzerli

Domenica 31 luglio

Largo all’intrattenimento con lo spettacolo di cabaret a cura di Antonio Guidetti

Lunedì 1 agosto

Grande tombolata del lunedì alle ore 21

Mercoledì 3 agosto

Pastasciutta antifascista ricordando i 7 fratelli Cervi e a seguire lìintervento del deputato Pd Piero Fassino

Venerdì 5 agosto

Serata gastronomica a base di pesce

Sabato 6 e domenica 7 agosto

Appuntamento con la musica e il menù tradizionale

Lunedì 8 agosto

Grande tombolata del lunedì alle 21.

