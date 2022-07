Novi. Progetto Bike to work: attivo il nuovo semaforo a chiamata per pedoni e ciclisti

NOVI- Si sono conclusi a Novi i lavori di riqualificazione dell’incrocio in prossimità della Strada provinciale 8, via Remesina e via Don Minzoni, nell’ambito del progetto Bike to Work.

Il “nuovo” incrocio è caratterizzato dall’attivazione di un impianto semaforico a chiamata per ciclisti e pedoni- con segnalazione acustica per persone non vedenti- che regolamenta l’attraversamento pedonale da via Remesina alla pista ciclopedonale di via Don Minzoni, consentendo un collegamento sicuro tra i due lati della carreggiata. Il semaforo veicolare sarà normalmente lampeggiante in colore arancione per evidenziare l’attraversamento poi, una volta premuto il tasto di chiamata, si attiverà come un normale semaforo con i colori verde, arancio e rosso.

In corrispondenza dei vertici dell’incrocio sono state realizzate inoltre isole destinate a pedoni e ciclisti. E’ stata installata infine apposita segnaletica verticale e orizzontale per facilitare la fruizione dell’incrocio, nuove opere per consentire l’illuminazione anche di notte e altre di corredo come gli archetti pedonali.

Il progetto Bike to Work è stato realizzato con lo scopo di favorire gli spostamenti pedonali e ciclabili, non limitandosi solo alla zona urbana ma ampliando l’obiettivo anche alle aree extraurbane.

Un modo per incentivare sempre più i trasferimenti sostenibili nei tragitti casa-lavoro, casa-scuola e per favorire il cicloturismo, garantendo la possibilità di spostarsi in modo sicuro e nel contempo consentire il transito agli automobilisti.