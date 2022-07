Pensionato muore nello schianto contro un furgone

Sabato notte verso le 22.45 i carabinieri della Compagnia di Cento sono intervenuti all’incrocio tra via Modena e via Penzale: una Opel Agila ha impattato frontalmente con un furgone Renault Traffic.

Nell’impatto è morto Franco Borghi, pensionato 82enne, mentre la moglie che viaggiava con lui, 72 anni, è rimasta gravemente ferita e portata all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. La conducente del furgone, una 54 enne del modenese, è rimasta ferita ma non in modo grave ed è stata trasportata all’ospedale di Cona (Ferrara).

