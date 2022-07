Prevenzione Hiv: focus sull’uso corretto del preservativo

MODENA- Via alla nuova campagna estiva di sensibilizzazione del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna a cura di HelpAids.

Il focus è l’uso corretto del preservativo per il contrasto alla diffusione di HIV e IST – Infezioni Sessualmente Trasmesse. Un messaggio importante anche in un territorio come quello dell’Emilia-Romagna dove negli ultimi dieci anni le nuove diagnosi sono quasi dimezzate.

Un segnale positivo, fa notare l’assessore regionale alle Politiche per la salute, ma che non deve far abbassare la guardia di fronte ai numeri di chi scopre di aver contratto il virus solo quando è già troppo tardi.

Ad oggi, infatti, sono disponibili numerose strategie per la prevenzione dell’HIV/AIDS, tanto che si parla di “prevenzione integrata”, ma pur con la disponibilità di questi trattamenti farmacologici, l’utilizzo corretto del preservativo rimane uno metodo efficace e fondamentale per la prevenzione, sia dell’HIV/AIDS che di altre Infezioni Sessualmente Trasmesse.

Queste, come riporta il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del 2020, sono in aumento del 40% negli ultimi 27 anni e le strategie farmacologiche non “fanno barriera”. Per questo la nuova campagna ricorda l’uso corretto del preservativo, che resta uno metodo efficace e fondamentale per la prevenzione.

Tutto il materiale della campagna è disponibile all’indirizzo https://helpaids.it/ioluiete e sarà distribuito anche alle Aziende sanitarie, per una diffusione sul territorio, e a 1.300 farmacie- da Piacenza a Rimini- della rete creata con Federfarma Emilia-Romagna, Assofarm – Farmacie Comunali, Farmacie Unite e AscomFarm.

Con questa nuova campagna, inoltre, si rafforza l’alleanza tra il Servizio Sanitario Regionale, helpAIDS e ICAR (Italian Conference on AIDS and Antiviral Research), il Congresso delle Società Scientifiche e delle Associazioni che si occupano di HIV/AIDS.