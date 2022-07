Raccolta rifiuti a Carpi: l’indagine di gradimento di Federconsumatori

CARPI- Federconsumatori Modena lancia la prima indagine sulla raccolta rifiuti e sull’intero ciclo integrato in provincia di Modena, in collaborazione con la CGIL territoriale.

L’indagine è composta da due parti: nella prima verrà esaminato, con un questionario anonimo, il livello di soddisfazione da parte dei cittadini di Modena e Carpi rispetto ai servizi affidati dalle Amministrazioni locali ad Hera e Aimag.

Il questionario prevede l’espressione di un giudizio sul servizio di spazzamento stradale, sulla pulizia e decoro di luoghi sensibili come parchi e piazze, sulla raccolta rifiuti stradale e sulla sua puntualità.

Saranno inoltre richiesti giudizi sui servizi a chiamata, sul funzionamento dei centri di raccolta, sulla conoscenza

delle agevolazioni e scontistiche previste nel proprio Comune, sulla comprensione delle informazioni riportate nella fattura e altro ancora.

L’indagine è rivolta all’utenza di Carpi e Modena, realtà dove sono in corso- o sono in programma- importanti cambiamenti nelle modalità di raccolta. Proprio attorno a quei cambiamenti, alla loro conoscenza e al giudizio rispetto alle nuove modalità si soffermerà una parte del questionario, che raccoglierà infine i consigli di cittadine e cittadini per il miglioramento del servizio.

Sono tre le modalità di compilazione dei questionari:

– telefonicamente, mediante un campione rappresentativo di 200 utenti del servizio;

– con l’invio di circa 12mail mail a iscritti a Federconsumatori e alla CGIL, invitando alla compilazione del questionario online;

– con un link al questionario online, pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook di Federconsumatori: aperto a tutti gli utenti di Modena e Carpi.

La seconda parte dell’indagine prevede un’analisi dei dati fisici, economico-finanziari e tariffari del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Modena.

Saranno comparati i regolamenti di applicazioni delle Tariffe e la loro struttura, presentando simulazioni tariffarie riferite ad una famiglia tipo. Federconsumatori valuterà il livello di raggiungimento degli obiettivi individuati dalla Pianificazione regionale relativamente all’incremento della raccolta differenziata, alla contrazione di quella indifferenziata, alla riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti, all’incremento dei quantitativi di materiali avviati al recupero, all’incremento del riuso, al contrasto ai comportamenti scorretti, al raggiungimento della tariffazione puntuale.

Si tratta di un ambito di analisi centrale per Federconsumatori che interseca la sostenibilità ambientale con temi di sostenibilità economico–sociale: come quello della equità tariffaria e del livello soddisfacente del servizio.

La presentazione dell’indagine è prevista entro il mese di settembre 2022.