Schianto sulla ciclabile, un morto al mercato di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Schianto sulla ciclabile, un morto al mercato di San Felice. La tragedia è avvenuta lunedì mattina poco dopo le 8 e 30, nell’affollata piazza dove di consueto si radunano le bancarelle di generi alimentari e abbigliamento.

Anche stamattina c’era molta gente al mercato, e la ciclabile del tratto della ciclovia del Sole che lo costeggia vedeva il solito via via di biciclette. All’improvviso un’auto, una utilitaria che si trovava verso la parte ferrovia del mercato, ha invaso la pista ciclabile, per poi andassi a schiantare contro il muro di via del Terrapieno. Il conducente, un anziano signore, è deceduto.

Non risultano altri feriti. Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia locale Area Nord.

