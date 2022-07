Auto sfonda il guard rail a protezione della pista ciclabile a San Felice

SAN FELICE- Per cause ancora in fase di accertamento il guard rail posto a protezione della pista ciclabile in via Canalino è stato sfondato da un’automobile.

Due le auto coinvolte nel sinistro. Fortunatamente non si registrano feriti.

Articolo in aggiornamento.

