A Novi la commemorazione della strage degli intellettuali

NOVI- Domenica 7 agosto la comunità di Rovereto sulla Secchia si è riunita di fronte al Monumento ai Caduti per commemorare il 78° Anniversario della Strage degli Intellettuali- anche nota come l’eccidio di Rovereto- durante la quale morirono 9 antifascisti per mano della XXVI Brigata Nera Mirko Pistoni.

La strage avvenne nei pressi della chiesa di Rovereto nella notte tra il 6 e il 7 agosto 1944.

Le vittime furono nove uomini tra dottori, professori e attivisti del movimento antifascista: ecco perchè l’eccidio viene ricordato come 2strage degli intellettuali”.

Tra le vittime tre erano originarie di Novi, una di Modena e due di Concordia.

Hanno partecipato alla cerimonia il sindaco di Novi Enrico Diacci, la presidentessa Anpi di Rovereto Alessandra Caffagni e il filosofo Pasquale Pugliese.

