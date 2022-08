Appunti di gusto. Tutto quello che c’è da sapere dell’anguria

Detta anche cocomero, tra le due non esiste alcuna differenza. Il nome anguria pare essere più popolare al nord-italia, mentre cocomero pare esserlo di più al sud-italia.

E per il 90 per cento formata d’acqua. In alcune regioni d’Europa è conosciuta come melone d’acqua, in Inghilterra si chiama appunto watermelon.

L’anguria contiene lo stesso pigmento che colora i pomodori, il licopene. Appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee, la stessa di cetrioli, zucchine, zucca e melone e può arrivare a pesare oltre i 20 kg.

Oltre alla classica, esiste la varietà senza semi, quella di ridotte dimensioni, ovvero la Baby e quella gialla. All’esterno identica alla sorella rossa, ha la polpa di colore giallo.Originaria del Sol Levante, oggi si trova facilmente anche in Europa. Il gusto ricorda anche l’ananas e il mango.

Per preparare un centrifugato originale, dovete prima di tutto eliminare dalla polpa i semini poi aggiungete nella centrifuga oltre al frutto del succo di lime qualche fogliolina di foglie menta e dello zenzero fresco. Servitelo freddo.

Ci hai mai fatto la marmellata?

Ti piace abbinare il dolce al salato? Provala in insalata con il formaggio greco feta, basilico, rucola, sale e pepe.

