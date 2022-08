Bomporto, contributi a famiglie numerose: ecco come presentare domanda

BOMPORTO- Sono aperti a Bomporto i termini del Bando per la richiesta di contributi Misure a sostegno delle famiglie numerose con due o più figli.

La richiesta dovrà essere compilata utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale. Andrà poi riconsegnata- solo previo appuntamento telefonico ai numeri 059896537 e 059800737 esclusivamente a mano (o nelle modalità ritenute adeguate per il contenimento del contagio da coronavirus) in uno dei seguenti giorni e orari:

Lunedì 17 e 24 ottobre – dalle 9.00 alle 12.30

Mercoledì 19 e 26 ottobre – dalle 9.00 alle 12.30

Giovedì 20 e 27 ottobre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00

Criteri per l’accesso

1. Possono presentare la richiesta le famiglie residenti nel Comune di Bomporto, con 2 o più figli minori, di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti entro il 30 giugno 2022.

2. I servizi usufruiti per i quali è possibile presentare domanda sono i seguenti:

• Erogati dal Comune di Bomporto: Nido d’Infanzia Comunale, Scuola d’Infanzia Paritaria, Prescuola e Prolungamento Scuola d’Infanzia, Prescuola e Prolungamento Scuola Primaria, Trasporto scolastico.

• Erogati dai Comuni dell’Unione del Sorbara di Bastiglia, Ravarino, Nonantola: Refezione scolastica, Nido d’Infanzia, Scuola d’Infanzia Statale o Paritaria, Prescuola Primaria, Prolungamento orario Primaria, Trasporto scolastico.

3. Avere il valore dell’attestazione Isee dell’anno 2022 del nucleo famigliare compreso tra 0 e 20mila euro

Documenti obbligatori da allegare

Servizi usufruiti nel Comune di Bomporto: tutte le copie dei pagamenti effettuati nell’anno scolastico 2021/22 solo per le Scuole d’Infanzia Paritarie (esclusa iscrizione alla scuola o centro estivo) e l’attestazione di pagamento di Prescuola o Prolungamento solo per la Scuola d’Infanzia Statale e Scuola primaria rilasciata dalla coop Il Girasole.

Servizi usufruiti nei Comuni dell’Unione del Sorbara di Bastiglia, Ravarino, Nonantola: tutte le copie dei pagamenti effettuati nell’anno scolastico 2021/22 per il Nido d’Infanzia (esclusa iscrizione alla scuola o centro estivo), Scuola d’Infanzia Statale o Paritaria (esclusa iscrizione alla scuola o centro estivo), Prescuola o Prolungamento Scuola Primaria, Trasporto Scolastico, Refezione scolastica.

Copia del codice IBAN rilasciato dalla propria banca e non scritto a mano.

Non dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati per i servizi di Nido d’Infanzia e Trasporto scolastico erogati dal Comune di Bomporto in quanto già in possesso all’ufficio.

Modalità di calcolo ed erogazione

Il contributo verrà calcolato sulla base del punteggio che ciascuna famiglia conseguirà in base ai criteri approvati dalla delibera di Consiglio Comunale numero 34 del 27 luglio 022 e sarà erogato esclusivamente a coloro che avranno effettuato tutti i pagamenti dovuti.

Saranno esclusi dal calcolo i contributi eventualmente già ricevuti dal Servizio Sociale per pagamenti di rette scolastiche.

L’erogazione avverrà tramite bonifico presso il proprio Istituto, effettuato dall’Ufficio Ragioneria e Finanze del Comune di Bomporto entro il mese di dicembre 2022.

Il tetto massimo del contributo per ogni famiglia è fissato in mille euro.

Il Comune di Bomporto precisa che non si effettueranno fotocopie dei documenti richiesti e non saranno accettate domande compilate parzialmente, in modo illeggibile o di famiglie che non abbiano effettuato tutti i pagamenti al momento della presentazione della richiesta.

