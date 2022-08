Mirandola, ancora in gravi condizioni la donna travolta dalla propria auto a Concordia

CONCORDIA – E’ ancora ricoverata in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna, in gravissime condizioni, la donna di 71 anni, residente a Mirandola, travolta lo scorso martedì 23 agosto dalla propria auto, mentre si accingeva a fare rientro a casa, dopo alcune compere a Concordia. L’incidente è avvenuto in via Valnemorosa: in base alle ricostruzioni, la donna era alla ricerca del cellulare, quando inavvertitamente ha azionato il quadro dell’automobile, una Fiat 500, la quale si è messa in moto, travolgendo la signora, che ha riportato una serie di fratture e un importante trauma cranico.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017