Concordia, dal 26 al 30 agosto torna la Sagra di Fossa

CONCORDIA – Da venerdì a martedì 30 agosto è in programma la Sagra di Fossa. Di seguito, il programma delle quattro serate; per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook Fossa Eventi, cliccando qui:

Ogni sera da sabato 27 a martedì 30 :

– Ore 18,00 “non solo mostre” presentazione ed esposizioni varie nella Sala antica dell’Oratorio al 1’ piano

– Ore 19.30 apertura STAND GASTRONOMICO ristorante e pizzeria

– Ore 21.30 “spettacolo”

SABATO 27 AGOSTO – ore 17.00 “GIOCHI IN SAGRA” per bambini e ragazzi, organizzato dalle educatrici e catechiste della Parrocchia; al termine dei giochi sarà offerta una bella “pizzata” a tutti i partecipanti; si possono invitare amici e parenti, l’importante è dare conferma a Marika 349.4246166 per motivi organizzativi

– ore 18.30 “ VESTITI DAL MONDO” esibizione e descrizione di abiti dal Marocco , Pakistan , Nigeria, Togo a cura de “Le Ragazze dell’8 marzo” all’interno della sala antica in oratorio;

– Ore 21.30 “88 DECIBEL” live show band in concerto” con un repertorio composto dalle più grandi hit internazionali e italiane dagli anni 70 ai giorni nostri; presso area spettacoli DOMENICA 28 AGOSTO – Ore 18.30 “FOTOGRAFI SERIALI” club fotografico di Concordia, ci parleranno di loro, all’interno della sala antica in oratorio;

– Ore 21.30 “SOGNI DI ROCK’N’ROLL ” in concerto tributo a Ligabue; Giulio Ruozzi, Davide Modena, Alex Goldoni, Giovanni Manzini e Marco Turano ci faranno cantare, ballare e saltare sulle note di uno dei migliori cantautori italiani, presso area spettacoli;

LUNEDI’ 29 AGOSTO – Ore 18.30 “LAUDATO SI’” a cura della Parrocchia di Mirandola , mostra di materiali ispirata all’ Enciclica “Lardato Si’” di Papa Francesco sulla salvaguardia del creato, i valori di pace e giustizia sociale, all’interno della sala antica in oratorio;

MARTEDI’ 30 AGOSTO – Ore 18.30 “I VIAGGI DI DAVIDE” Davide Gaddi Davide Gaddi, in Mtb per una buona causa. i racconta i suoi lunghi e avvincenti viaggi in bicicletta : “viaggiare per aiutare gli altri, per scoprire il mondo e se stessi; all’interno della sala antica in oratorio;

– Ore 21.30 Numero Uno Band in concerto presentano “LUCIO + LUCIO ” due geni immortali nati nello stesso momento, le migliori canzoni di Lucio Battisti e Lucio Dalla, presso area spettacoli;

