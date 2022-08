Concordia. Recinzione della caserma demolita da un’auto: identificato il conducente

CONCORDIA- Sanzione da 5 mila euro per il conducente e fermo amministrativo del veicolo per il proprietario dell’auto, che nei giorni scorsi, ha perso il controllo e urtato la recinzione della caserma dei carabinieri di Concordia sulla Secchia, in via Carducci.

Gli operatori della polizia locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord hanno svolto una serie di indagini per identificare il conducente dell’automobile, il quale è risultato sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita. Oltre alla sanzione amministrativa da 5 mila elevata nei confronti del conducente, la polizia locale ha disposto il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, “staccando” un ulteriore sommario processo verbale nei confronti del proprietario che aveva incautamente concesso la propria macchina a chi poi ha determinato l’incidente da cui sono scaturiti i controlli.

«Il risultato dell’ottimo lavoro di indagine della polizia locale dell’Unione, che ha portato in tempi rapidi all’identificazione e alla sanzione degli autori di un episodio che ha destato una certa preoccupazione, è la migliore risposta che si poteva dare a chi cerca di strumentalizzare determinate situazioni – dichiara l’assessore dell’Unione Luca Prandini, sindaco di Concordia – la polizia locale e le altre forze dell’ordine sono presenti sul territorio e la collaborazione è determinante per riuscire a conoscere gli ambienti, le persone e le condizioni. Solo così si riesce a intervenire per determinare il rispetto delle regole». «Mi complimento con il comandante, con tutti gli operatori della polizia locale dell’Unione e con l’assessore Michele Goldoni per l’ottimo lavoro svolto – aggiunge il presidente dell’Unione Alberto Calciolari – la dimostrazione che le istituzioni ci sono e conoscono le situazioni, anche se non si vede una divisa ad ogni angolo della strada, come forse vorrebbe qualcuno».

