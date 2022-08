Concordia, auto si schianta contro la recinzione della caserma dei Carabinieri

CONCORDIA – Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 agosto, a Concordia, un’auto è finita fuori strada e si è schiantata contro la recinzione della caserma dei Carabinieri di via Carducci, abbattendola. A bordo della vettura, riporta “Il Resto del Carlino”, si trovavano tre uomini, originari di Moldavia, Tunisia e Pakistan; in base alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, i tre sarebbero stati ebbri. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e due pattuglie dei Carabinieri di Mirandola e Finale Emilia: i militari giunti sul posto hanno avviato un’indagine sull’accaduto.

