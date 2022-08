Concordia. Segnalazione al Corecom per il Comune: la replica dell’Amministrazione

CONCORDIA- È pervenuta al Comune di Concordia la richiesta di informazioni da parte del Corecom – Comitato regionale per le comunicazioni a seguito di un esposto presentato dal consigliere comunale Michel Stefani per una presunta violazione della normativa sulla par condicio elettorale in merito a due post pubblicati sulla pagina Facebook del Comune relativi alla commemorazione delle vittime della strage alla stazione di Bologna.

“Il Comune di Concordia è tra gli Enti locali che hanno avuto una vittima in occasione dell’attentato ed è ricorrenza abituale dell’Amministrazione comunale deporre fiori sulla tomba ove riposa il feretro di Carla Gozzi e partecipare alla cerimonia istituzionale che ogni anno si tiene a Bologna- spiega il Comune di Concordia- I contenuti pubblicati rientrano, a nostro avviso, nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale. Hanno avuto carattere imparziale e avevano il solo scopo di esprimere i sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima e comunicare alla cittadinanza la partecipazione del sindaco a una ricorrenza su invito dell’Associazione familiari vittime della strage, quale rappresentante della comunità concordiese”.

“Gli uffici hanno già provveduto a inviare la propria osservazione al Corecom e, in via precauzionale, non essendo intenzione dell’Amministrazione comunale mancare di rispetto alla normativa di Legge i contenuti oggetto dell’esposto da parte del consigliere sono stati rimossi”- conclude l’Amministrazione concordiese.

