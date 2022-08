Giovani: parte il bando Youz Officina per progetti under 35

MODENA- Una spinta al protagonismo giovanile, con il sostegno a iniziative per rispondere alle sfide sociali più importanti e per contrastare fenomeni di disagio. Quindi percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale; laboratori artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, alle attività sportive e formative sul territorio, valorizzando e sviluppando la rete dei centri e degli spazi di aggregazione giovanile. E’ l’obiettivo di Youz Officina: il bando promosso dalla Regione che nasce dalle richieste dei giovani partecipanti a Youz 2021, il primo Forum Giovani ideato e realizzato in Emilia-Romagna e promosso dall’amministrazione regionale per dare loro supporto.